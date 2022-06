Bill Ready Wie der neue Pinterest-Chef die Plattform auf Profit trimmen soll

Mit Ready übernimmt ein erfahrener Tech-Manager den Chefposten bei dem Foto-Dienst. Nun muss er für die defizitäre Plattform schnell Geld machen.

Der 42-Jährige ist neuer Chef beim Fotodienst Pinterest. (Foto: Marko Priske für Handelsblatt) Bill Ready

San Francisco Die defizitäre Fotoplattform Pinterest bekommt mit dem Ex-Google-Manager Bill Ready einen neuen CEO. Von Mittwoch an werde Ready die neue Rolle übernehmen und Firmengründer Ben Silbermann auf die neu geschaffene Position als Executive Chairman wechseln, kündigte Pinterest am Dienstag an.

In einem Gespräch mit dem Handelsblatt schwärmte Ready kürzlich noch von den vielen ungenutzten Chancen im Onlinehandel. Bei Google hatte er eine Initiative vorbereitet, mit der Kunden künftig aus der Websuche heraus direkt Produkte bestellen können. Mit dem Vorstoß will Google den Onlinehändler Amazon herausfordern.

Bei Pinterest steht Ready vor großen Herausforderungen. Die Plattform hatte als Pinnwand für Fotos eine Nutzerschaft von mehr als 400 Millionen Menschen aufgebaut. Doch die Plattform macht nach wie vor Verluste. Allein im ersten Quartal dieses Jahres belief sich der Nettoverlust auf rund fünf Millionen Dollar bei einem Umsatz von 575 Millionen Dollar.