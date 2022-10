SAP-Quartalszahlen So hoch sind Umsatz und Gewinn von SAP in Q3 ausgefallen

Im Oktober präsentierte SAP seine Bilanz für das dritte Quartal. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von SAP

Dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens zufolge wurde in Q3 ein Umsatz von 7,84 Milliarden Euro erzielt.

erzielt. Das Betriebsergebnis lag bei 1,2 Milliarden Euro .

. Der bereinigte Gewinn Pro Aktie betrug 1,12 Euro.

Wann hat SAP die Quartalszahlen zu Q3 2022 veröffentlicht?

Am 25. Oktober 2022 hat SAP die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2022 vermeldet. Den Bericht und die Präsentation finden Anleger und Interessenten auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von SAP im dritten Quartal 2022?

Der Umsatz von SAP stieg in Q3 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent auf 7,84 Milliarden Euro. Vor allem das Geschäft mit Clouddiensten zog um 38 Prozent an und wuchs auf 3,29 Milliarden Euro. Damit übertraf der DAX-Konzern die Erwartungen der Analysten, so habe SAP „einen wichtigen Wendepunkt erreicht“, erklärte Vorstandssprecher Christian Klein bei der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am Dienstag.

Wie hoch fiel der Gewinn von SAP in Q2 2022 aus?

Hohe Investitionskoten sowie die Umstellung des Geschäftsmodells schmälerten den Gewinn des Konzerns. Das Betriebsergebnis sank im Vorjahresvergleich um ein Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie ging um 36 Prozent auf 1,12 Euro zurück. Trotzdem reagierten die Anleger positiv. Die Aktie stieg am Dienstag nach Handelsbeginn um mehr als vier Prozent.

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der SAP-Aktie, ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von SAP im Überblick

Quartal Umsatz (Mrd. EUR) Nettogewinn (Mrd. EUR) Gewinn je Aktie (EUR) Q2 2022 7,5 0,2 0,28 Q1 2022 7,1 0,6 0,63 Q4 2021 8,0 1,5 1,24 Q3 2021 6,9 1,4 1,19 Q2 2021 6,7 1,5 1,15 Q1 2021 6,4 1,0 0,88 Q4 2020 7,5 1,9 1,62 Q3 2020 6,5 1,7 1,32 Q2 2020 6,7 0,9 0,73 Q1 2020 6,5 0,8 0,68 Q4 2019 8,0 1,6 1,36 Q3 2019 6,8 1,3 1,04 Q2 2019 6,6 0,6 0,48 Q1 2019 6,1 -0,1 -0,10

Dieser Artikel wurde zuerst am 21. Mai 2021 um 17:50 Uhr veröffentlicht.

