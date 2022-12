Der Ausstieg aus dem teuren Sponsorenvertrag erfreut die Anleger des Softwareanbieters. Im Laufe des Tages haben jedoch größere Gewinnmitnahmen eingesetzt.

Das Teamviewer-Logo zierte seit Beginn der Saison 2021/22 die Trikots des 20-maligen englischen Meisters. (Foto: Reuters) Manchester United

Düsseldorf Die Kritik der Investoren war laut und deutlich – und sie hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Nach dem Sponsoringausstieg von Teamviewer beim englischen Spitzenklub Manchester United haben Anleger am Freitag in großem Umfang Aktien des deutschen Softwareanbieters gekauft.

Die im Nebenwerteindex MDax geführten Titel stiegen um bis zu elf Prozent auf 13,40 Euro und damit auf das höchste Niveau seit einem halben Jahr. Am Nachmittag betrug das Plus noch 4,2 Prozent.

Teamviewer hatte am späten Donnerstagabend mitgeteilt, mit dem Premier-League-Klub einen Ausstieg aus dem teuren Sponsorenvertrag ausgehandelt zu haben. Demnach kauft der Verein die Rechte am Haupttrikotsponsoring zurück. So schnell wie möglich solle ein anderes Unternehmen nachrücken.

