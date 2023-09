Schwellenländer Dynamisch, aber nicht ungefährlich – Warum indische Staatsanleihen in den Fokus rücken

Indien wird voraussichtlich im nächsten Jahr in zwei Indizes für Schwellenländer-Anleihen aufgenommen. Das könnte den Staatsanleihen des Landes Zuflüsse von 40 Milliarden Dollar bescheren.

Aktuell hat Indien Staatspapiere im Wert von knapp 1,2 Billionen Dollar ausstehen. (Foto: dpa) Bombay Stock Exchange

Frankfurt Indien ist derzeit auf Siegeszug. Laut Schätzungen hat der Subkontinent China knapp als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst, zudem wird die indische Wirtschaft laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr um 6,1 Prozent wachsen und damit so schnell wie keine andere große Volkswirtschaft. Indien profitiert von den Bemühungen Europas und der USA, sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China zu lösen, sagen Ökonomen. Als Ausrichter des G20-Gipfeltreffens am kommenden Wochenende rückt das Land zusätzlich in den Fokus.

Am Anleihemarkt dürfte Indien als Nächstes aufholen. Denn Investorinnen und Investoren rechnen damit, dass die US-Bank JP Morgan in den nächsten Wochen ankündigen wird, Indien kommendes Jahr in den „JP Morgan-GBI-EM Global Diversified“-Index aufzunehmen. Dies ist der weltweit wichtigste Index für Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung, den viele börsengehandelte Indexfonds (ETF) nachbilden. Zudem plant der Indexanbieter Bloomberg, Indien in seinen „Bloomberg Global Aggregate Index“ aufzunehmen.