Strengere Vorschriften US-Börsenaufsicht SEC will SPACs enger an die Kandare nehmen

Investoren in SPACs sollen künftig stärker geschützt werden. Dabei geht es auch um Geschäftsprognosen, die zuvor oft zu optimistisch ausfielen.

Washington Die US-Börsenaufsicht SEC will den Auswüchsen im Geschäft mit Börsengängen leerer Firmenhüllen mit strengeren Vorschriften Einhalt gebieten. Die Investoren in solche „Special Purpose Acquisition Companies“ (SPAC) sollen nach dem am Mittwoch in Washington vorgestellten SEC-Regelungsentwurf künftig ähnlich stark geschützt werden wie bei einem normalen Börsengang (IPO).

Für diese gelten in den USA besonders strenge Regeln die im Vergleich dazu lockeren Vorschriften für SPACs hatten diese für viele Initiatoren erst attraktiv gemacht. „Unternehmen, die in der Öffentlichkeit Gelder einsammeln, sollten die Investoren zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung vollständig und fair informieren“, sagte SEC-Chef Gary Gensler.

Dabei geht es unter anderem um die Geschäftsprognosen der Firmen, die später in den SPAC-Mantel schlüpfen sollen. Diese hatten sich häufig als übertrieben optimistisch herausgestellt. Vor normalen Börsengängen in den USA dürfen Unternehmen ihre Investoren dagegen praktisch gar nicht mit Prognosen locken. Zahlreiche Initiatoren hatten SPAC-Konstruktionen genutzt, um das Verbot zu umgehen.

