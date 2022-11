Cyberdevisen Mega-Übernahme lässt Krypto-Kurse auf breiter Front einbrechen – Bitcoin unter 17.000 Dollar

Binance will den größten Teil des Geschäfts des Rivalen FTX übernehmen. Die Kurse zahlreicher virtuelle Währungen brechen daraufhin am Mittwoch ein.

Die Digitalwährungen verloren am Mittwoch deutlich an Wert. (Foto: Reuters) Ether und Bitcoin

Frankfurt Es war eine Nachricht, die die gesamte Kryptobranche am Dienstag überrascht hat: Die größte Kryptobörse der Welt, Binance, will große Teile des Geschäfts des Rivalen FTX, der drittgrößten Kryptobörse, übernehmen.

An den Kryptomärkten sorgt das für einen Ausverkauf: Der Bitcoin, die älteste und wichtigste Kryptowährung, rutschte am Mittwoch unter 17 000 US-Dollar. Mit 16 941 Dollar erreichte er den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Am Morgen hatte er noch zeitweise mehr als 18 000 Dollar gekostet.

Auch für die zweitwichtigste Cyberdevise Ether ging es bergab: Sie verlor auf 24-Stunden-Sicht fast 20 Prozent an Wert. Auch kleinere Kryptowährungen wie etwa Solana oder Cardano verloren im gleichen Zeitraum über 35 beziehungsweise acht Prozent. Einen noch drastischeren Preissturz erlebte der FTT-Token, der hauseigene Coin von FTX. Er verlor zeitweise über 70 Prozent an Wert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen