Das Pfund sackt auf ein Rekordtief zum Dollar. Experten machen das Wirtschaftsprogramm der neuen Regierung für die Vertrauenskrise verantwortlich.

Die britische Währung dürfte in den kommenden Tagen weiter unter Druck bleiben. (Foto: dpa) Britisches Pfund

London Die neue britische Regierung ist noch keine drei Wochen im Amt, da haben die Märkte dem Kabinett rund um Premierministerin Liz Truss und Finanzminister Kwasi Kwarteng bereits ein Misstrauensvotum ausgestellt. Die wirtschaftspolitischen Pläne der Konservativen haben den Wechselkurs des Pfunds und die Bewertung der Staatsanleihen einbrechen lassen.

Das Pfund Sterling ist im frühen Montagshandel zeitweise um 4,7 Prozent abgesackt, nachdem Schatzkanzler Kwarteng signalisiert hat, weitere Steuersenkungen voranzutreiben. Im Zuge eines sich über 20 Minuten erstreckenden Kurseinbruchs wurden für die britische Währung zeitweise nur noch 1,0350 Dollar gezahlt. So schwach war das Pfund noch nie gegenüber der US-Währung.

An den Optionsmärkten wird inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 54 Prozent eingepreist, dass das Pfund Sterling in diesem Jahr auf die Parität zum Dollar fällt. Zum Euro sank das Pfund am Montag um bis zu 3,7 Prozent auf zeitweise nur 1,0787 Euro.

Analysten warnen vor „perfektem Sturm“

