Rohstoffe Ölpreise steigen nach angekündigter Förderkürzung der Opec plus um fünf Prozent

Der Ölverbund Opec+ reduziert überraschend die Produktion. Ab Mai soll die Produktion um insgesamt 1,15 Million Barrel pro Tag sinken. Die Ölpreise legen kräftig zu.

Einem Analysten zufolge könnte die Drosselung der Ölproduktion dazu führen, dass sich der Ölpreis um zehn Dollar je Barrel erhöht. (Foto: dpa) Ölförderung

Dubai Die Ölpreise haben am Montag mit einem starken Anstieg auf die angekündigte Förderkürzung des Ölverbunds Opec plus reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 83,75 US-Dollar. Das waren rund fünf Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls kräftig um rund fünf Prozent auf 79,36 Dollar.

In der vergangenen Nacht wurde für ein Fass Rohöl aus der Nordsee zeitweise 86,44 Dollar gezahlt. Das ist im Vergleich zum Freitagabend ein Aufschlag von mehr als acht Prozent. Der Grund: Die Öl-Allianz Opec plus will ihre Ölproduktion drosseln.

Ab Mai soll die Produktion damit um insgesamt 1,15 Million Barrel pro Tag sinken. Allein Saudi-Arabien plant nach eigenen Angaben eine Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag.

