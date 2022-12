Aktien Corona-Lockerungen in China treiben Asien-Börsen an

In China soll die Quarantänepflicht für Einreisende fallen. Das treibt die Kauflaune der Anleger in China und Japan.

Tokio Die Lockerung der Quarantänevorschriften in China beflügelt in der letzten Handelswoche des Jahres die Märkte in Asien. Wie die Nationale Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wird China ab dem 8. Januar keine Quarantäne mehr für Einreisende verlangen. Außerdem wird der Schweregrad der Erkrankung herabgestuft, da sie an Virulenz verloren hat und sich allmählich zu einer gewöhnlichen Atemwegsinfektion entwickelt.

„Die meisten chinesischen Städte könnten sich bis Januar von der ersten Welle des jüngsten Corona-Ausbruchs erholen, das wäre dann schneller als erwartet“, sagte Chaoping Zhu, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Es gebe zwar Befürchtungen, dass der Ausbruch länger andauern und die Wirtschaft belasten könnte, dass die Entwicklung aber im Allgemeinen besser als erwartet verlaufe.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.543 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1914 Punkten.

