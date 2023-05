Börse Asien Anleger in Asien starten optimistisch in die neue Handelswoche

Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag gestiegen. Die Anleger zeigen sich zuversichtlich mit Blick auf Konjunkturdaten, die in Kürze veröffentlicht werden.

Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenstart zugelegt. Anleger zeigten sich vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten in China optimistisch. Die chinesische Zentralbank beließ unterdessen die Zinssätze für mittelfristige Kredite unverändert. Börsianer erwarteten allerdings, dass eine Lockerung der Geldpolitik in den kommenden Monaten unvermeidlich sein könnte, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Die monatlichen Daten zur Industrieproduktion, zu den Einzelhandelsumsätzen und zu den Anlageinvestitionen in China werden am Dienstag vorgelegt. „Eine große Verbesserung im Jahresvergleich sollte nicht überraschen, da sie an einer stagnierenden Wirtschaft gemessen wird, die sich im Stillstand befand“, sagte Chris Weston von Pepperstone. „Angesichts der Tatsache, dass die Daten aus China in letzter Zeit einige Bedenken aufkommen ließen – wir haben schlechte Import-, Erzeugerpreisindex- und Kreditdaten gesehen – steht das chinesische Wachstum im Mittelpunkt der Marktbewegungen.“

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legten am Montag rund ein Prozent zu. In Hongkong zog der Index knapp zwei Prozent an. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei um 0,8 Prozent auf 29.626 Punkte zu und kletterte damit auf den höchsten Stand seit November 2021. „Die Anleger kauften Aktien von Unternehmen, die positive Ergebnisse meldeten, was dem Gesamtmarkt Auftrieb gab“, sagte Maki Sawada, Stratege bei Nomura Securities.

