Börse Asien Asien-Börsen vor Powell-Aussagen ohne gemeinsame Richtung

Die Anleger in Asien warten gespannt auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress. Einige Investoren decken sich angesichts der Kursverluste mit günstigen Papieren ein.

Die Anleger in China gehen in Deckung. (Foto: Getty Images News/Getty Images) Börse Shanghai

Tokio Die Märkte in Asien finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Anleger in China gehen nach dem Ausbleiben neuer Konjunkturmaßnahmen durch die Regierung in Peking und vor der Befragung des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch und Donnerstag durch den Bankenausschuss des Senats in Deckung.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index erholte sich im Verlauf und lag 0,4 Prozent höher bei 33.524 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2290 Punkten.

Die Investoren deckten sich angesichts der Kursverluste mit günstigen Papieren ein, wobei SoftBank und Aktien aus der Chipindustrie den Anstieg anführten. „Dieser Appetit wird die Dynamik des Nikkei aufrechterhalten, und der Index wird in naher Zukunft allmählich auf einen Anstieg zusteuern", sagte Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities.

Die SoftBank-Aktien stiegen um 2,65 Prozent. Konzernchef Masayoshi Son hatte bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch angekündigt, dass der Technologieinvestor nun in den „Angriffsmodus" wechseln werde. SoftBank hatte nach hohen Verlusten bei seiner Investmentsparte Vision Fund eine defensive Haltung eingenommen.

