Börse Asien Chinas Börsen nach geplantem US-Investitionsverbot knapp im Plus

Trotz des US-Investitionsverbots und sinkender Preise in China schließen die wichtigsten Indizes leicht im Plus. In Japan sorgen starke Konzernbilanzen für steigende Kurse.

Die Anleger in Asien sind verunsichert. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Börse Shanghai

Tokio Trotz der Aussicht auf ein Verbot amerikanischer Investitionen in sensible Technologien in China haben die Börsen in der Volksrepublik leicht zugelegt. Die Börse in Shanghai rückte um 0,2 Prozent auf 3253 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lag knapp im Plus bei 3973 Zählern.

US-Präsident Joe Biden hat ein Dekret unterzeichnet, das den US-Finanzminister ermächtigt, US-Investitionen in bestimmte chinesische Technologiesektoren zu untersagen oder zu beschränken. Betroffen sind die Bereiche Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und bestimmte Systeme für künstliche Intelligenz.

„Jetzt kommt vieles darauf an, wie das Finanzministerium diese Beschränkungen detailliert ausarbeitet“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen