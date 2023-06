Börse Asien Das Ende von Prischogins Aufstand stützt Asiens Aktienmärkte

Die vergangene Woche hatten Asiens Aktienmärkte noch mit Verlusten beendet. Im Vormittagshandel reagieren sie nun mit Kursgewinnen auf die Beruhigung in Russland.

Die Anleger in Asien reagieren positiv auf die Deeskalation in Russland. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio Das schnelle Ende des Aufstands der Söldnertruppe Wagner in Russland hat am Montag die Verluste an den asiatischen Aktienmärkten beendet. Der japanische Nikkei-225-Index der 225 wichtigsten japanischen Aktienwerte setzte zu Handelsbeginn seine Verluste der Vorwoche fort und fiel in den ersten zehn Minuten um ein Prozent unter den Schlusskurs vom Freitag. Danach erholte er sich jedoch rasch.

Um 10.25 Uhr Ortszeit notierte der japanische Leitindex 0,3 Prozent höher bei 32.877 Punkten. Auch der südkoreanische Kospi kletterte rasch über den Vortagesstand. Singapurs Straits Times Index startete eine Stunde später mit Gewinnen in den Handel.

Damit überraschten die ostasiatischen Märkte positiv. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei hatte noch am Montagmorgen prognostiziert, dass der Nikkei-225 nach dem Absturz der US-Börsen Ende vergangener Woche weitere 200 Punkte verlieren werde. Vor allem Technologiewerte stünden unter Druck, befürchtete die Nikkei.

