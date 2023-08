Börse Asien Konjunkturängste drücken Aktienkurse in China - Japanische Indizes legen zu

Während sich die wichtigsten Indizes in Japan erholen, zeigen sich Anleger in China verunsichert. Die wichtigsten Börsen schließen deutlich tiefer.

Die Stimmung der Anleger in Asien bessert sich. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio, Sydney Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Anhaltende Konjunkturängste verunsicherten die Anleger in China. Die Aktienmärkte in Japan begaben sich unterdessen auf Erholungskurs.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus bei 3078 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor 1,6 Prozent auf 3697 Zähler.

Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix stiegen dagegen um jeweils ein halbes Prozent. „Die Anleger kauften nach dem Rückgang des Nikkei in diesem Monat Aktien zurück“, sagte Shoichi Arisawa, Manager beim Broker IwaiCosmo Securities. „Sie kauften vor allem Technologiewerte mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis zurück, die aufgrund der Besorgnis über steigende US-Staatsanleiherenditen verkauft worden waren.“

So gewannen der Elektronikkonzern Panasonic, der Barcode-Scanner-Hersteller Keyence und der Klimaanlagenproduzent Daikin Industries zwischen zwei und knapp fünf Prozent.

