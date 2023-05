Börse Asien Märkte in Japan können Höchststände vom Vortag nicht halten

Anleger blicken erneut in die USA und halten sich eher zurück. Zu den Verlierern im japanischen Leitindex gehörte unter anderem SoftBank.

Der Nikkei erreichte am Vortag neue Höchststände. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur Die Anleger in Japan legen am Dienstag in Erwartung frischer Verbraucherdaten aus den USA und der Verabschiedung der US-Schuldenobergrenze durch den Kongress eine Verschnaufpause ein. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 31.128 Punkten und büßte damit seine Gewinne vom Montag ein, die ihn auf ein 33-Jahres-Hoch getrieben hatten.

„Auf den gestrigen Höchststand von 31.560 Punkten dürfte noch einen Tag mit Gewinnmitnahme folgen“, sagte Nomura-Stratege Kazuo Kamitani. „Wenn der Nikkei sich an der 32.000er-Marke halten könnte, wäre das ein Zeichen dafür, dass der Markt ausreichend stark ist.“

Verlierer im Index war unter anderem die SoftBank Group. Nachdem bekannt wurde, dass die Chip-Tochtergesellschaft die taiwanische MediaTek mit neuer Smartphone-Technologie beliefern wird, brachen die Aktien des Unternehmens nach einem satten Plus vom Vortag um 4,55 Prozent ein. Die Papiere von Japan Airlines rutschten nach dem Ölpreisanstieg um 1,04 Prozent ab.

