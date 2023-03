Börsen Asien Fed-Aussagen elektrisieren japanische Tech-Werte

Die Anleger in Asien verfolgen alle Aussagen der Fed genau. Während Japan mit guter Laune in die Woche startet, sind chinesischen Anleger über die Wachstumsaussichten enttäuscht.

Die Anleger in Asien gehen mit gemischten Gefühlen in die neue Woche. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Frankfurt / Tokio Die Märkte in Japan können am Montag ihre Sorgen vor einer Überstraffung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed abschütteln: Die zinssensiblen Technologiewerte entwickelten sich in Japan besser als ihre US-Pendants am Freitag, nachdem der Fed-Chef von Richmond, Thomas Barkin, erklärt hatte, dass die Inflation „wahrscheinlich ihren Höhepunkt überschritten hat“.

Tags zuvor hatte der Chef der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, angedeutet, dass der Höhepunkt der Zinsen im Sommer erreicht sein könnte. Der Chipausrüstungsriese Tokyo Electron sprang um drei Prozent nach oben, Sony legte um 2,9 Prozent zu. Der Startup-Investor SoftBank kletterte ebenfalls um rund drei Prozent nach oben – angetrieben von der Nachricht, dass seine Tochtergesellschaft Arm mit dem Sprung aufs Börsenparkett der Wall Street mindestens acht Milliarden Dollar einfahren will.

