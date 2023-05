Dax aktuell Das Dax-Rekordhoch ist plötzlich in Reichweite – zur Überraschung der Profis

Die Ruhephase an den Märkten scheint abrupt zu enden, der Dax nähert sich seiner bisherigen Bestmarke bis auf 60 Zähler. Schon bald könnte es weiter aufwärts gehen.

Düsseldorf Das Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt ist in unmittelbarer Nähe. Getrieben von der Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit stieg der Dax am Donnerstag auf bis zu 16.230 Punkte und lag damit nur noch 60 Punkte unter der historischen Rekordmarke von November 2021.

Erst die verhaltene Eröffnung der Wall Street dämpfte die Stimmung. Der Leitindex schloss letztlich 1,3 Prozent höher bei 16.163 Punkten. Der Sprung über die bisherige Bestmarke könnte schon bald erfolgen.

Insgesamt gab es am Donnerstag kaum Impulse. Wie an Feiertagen üblich war das Handelsvolumen mit knapp 55 Millionen Papieren überschaubar. Gleichwohl genügen an solchen Tagen nur wenige Käufer und Verkäufer, um den Markt deutlich in eine Richtung zu steuern.

Mit dem steilen Anstieg am Donnerstag scheint die mehrwöchige Ruhephase an den Märkten ein schnelles Ende zu finden. Auf der Oberseite war die Marke von 16.000 Punkten bislang eine sehr hohe Hürde.

