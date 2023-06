Seit knapp drei Monaten bewegt sich der Leitindex in einer Spanne von rund 700 Punkten. Nur aktiv handelnde Anleger konnten in dieser Zeit Geld verdienen.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt steht erneut die runde Marke von 16.000 Punkten im Fokus. In der ersten Handelsstunden notiert der Dax quasi unverändert bei 15.955 Zählern.

Bereits am gestrigen Mittwoch hatte der Leitindex versucht, die Marke zu überwinden, doch bei 15.994 Zählern war Schluss. Am Handelsende standen 15.949 Punkte auf der Anzeigentafel an der Frankfurter Börse, ein Plus von 0,6 Prozent.

Seit knapp drei Monaten bewegt sich der Dax seitwärts in einer Spanne von 700 Punkten. Abgesehen von dem nicht nachhaltigen Sprung auf das Rekordhoch von 16.427 Zählern war auf der Oberseite bei rund 16.300 Punkten Schluss, auf der Unterseite stützte der Bereich von 15.600. Es spricht vieles dafür, dass die Spanne in den kommenden Handelstagen das Maß aller Dinge bleibt.

