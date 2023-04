Dax aktuell Dax bleibt ohne Kursdynamik – Zahl der Schnäppchenjäger steigt

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter leicht abwärts. Der Dax notiert im Vormittagshandel bei 15.807 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent.

Die vergangenen Handelstage haben gezeigt: Dem deutschen Leitindex fehlt es an Momentum, an Kraft und Stärke bei der Aufwärtsbewegung. Immer wenn der Dax ein neues Jahreshoch erreicht, kann er diese Marke im weiteren Verlauf nicht halten und rutscht wieder ab.

Dieses Szenario gab es auch am gestrigen Montag, als das Börsenbarometer mit 15.919 Zahlen den höchsten Stand des Jahres markierte, aber bei 15.863 Punkten aus dem Handel ging.

Gleichzeitig rutschte das Handelsvolumen beim deutschen Leitindex zum Wochenauftakt mit 50,5 Millionen gehandelten Papieren auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Durchschnittlich wechselten in den vergangenen drei Monaten 75 Millionen Stücke pro Tag den Besitzer.

Ein fehlendes Momentum und ein niedriges Handelsvolumen lassen den Schluss zu: Nur wenige Börsianer glauben, dass sich ein Einstieg zu den aktuellen Kursen lohnt. Stattdessen warten immer mehr auf einen Rücksetzer und die ersten Schnäppchen.

Das bestätigen die auch die Ergebnisse der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. Laut der Erhebung ist die Investitionsbereitschaft der Anleger ist auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen.

>> Lesen Sie hier: Schlechtere Stimmung bei Anlegern als in der Pandemie – Kursverluste dürften aber Einstiegschance sein

Dabei ist die aktuelle Schwankungsarmut nicht nur ein deutsches Problem. Denn laut Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, betrug die Hoch-Tief-Spanne der vergangenen sechs Handelstage beim US-Börsenbarometer S&P 500 gerade mal 55 Punkte. In der vergangenen Woche gab es die geringste wöchentliche Handelsspanne seit September 2021.

S&P 500 steht ebenfalls vor einer wichtigen Marke

Das alles hat mit den wichtigen Marken zu, die sowohl beim Dax als auch beim S&P 500 auf der Tagesordnung stehen. Hierzulande geht es um die 16.000 Punkte und im Erfolgsfall um das Rekordhoch mit 16.290 Zählern.

Jenseits des Atlantiks würden Kurse oberhalb von 4200 Punkten beim S&P 500 laut Charttechnik den Weg für weitere Kursgewinne ebnen. Am gestrigen Montag ging das wichtigste Börsenbarometer der Welt bei 4137 Zählern aus dem Handel. Es ist schwer zu glauben, dass der Dax ein neues Rekordhoch erklimmt und der S&P auf dem aktuellen Niveau bleibt.

Auf solch geringe Handelsspannen folgen üblicherweise dynamische Kursbewegungen. Dabei gilt die Devise: Je länger diese eher lustlose Seitwärtsphase dauert, desto dynamischer erfolgt der Ausbruch.

Gut möglich, dass der Dax wieder Richtung 15.000 Punkte abrutscht. Doch mit einem Blick auf das Verhalten der verschiedenen Anlegergruppen dürfte es sich dabei eher um Einstiegskurse handeln, als um den Vorboten eines Crashs. Auch für den Sentimentexperten Stephan Heibel steht nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment steht fest: „Es braucht schon eine negative Überraschung, um die Aktienmärkte nennenswert in den Keller zu drücken“.

Zumal ein Blick auf den Dax-Chart zeigt: Auch der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt. Seit dem 20. März gab es bislang jede Woche ein neues Hoch und einen höheren Tiefpunkt, die klassische Definition eines Aufwärtstrends. Und solange die Frankfurter Benchmark bis einschließlich Freitag oberhalb von 15.706 Zählern bleibt, ginge dieser Aufwärtstrend anschließend in die siebte Woche.

„Per Saldo weiterhin nicht die schlechteste Ausgangslage, um das Kursziel von gut 16.000 Punkten aus der Bodenbildung vom März auszuschöpfen und damit auch Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten zu nehmen“, meint Jörg Scherer.

Dann dürfte es spannend werden, wie die vielen derzeitigen Schnäppchenjäger reagieren. Warten sie dann immer noch auf Einstiegskurse oder geben ihre abwartende Haltung auf und der Rally dann zusätzlichen Schwung?

US-Technologiekonzerne legen Zahlen vor

Das Potenzial für neue Kursbewegungen haben die Zahlen der US-Technologiekonzerne Microsoft und Alphabet, dem Google-Mutterkonzern. Beide Unternehmen legen ihre Zahlen nach US-Börsenschluss vor, noch in dieser Woche folgen Amazon und die Facebook-Mutter Meta. Für Konstantin Oldenburger von CMC Markets, wäre es „nicht das erste Mal, dass die Unternehmen auch den Gesamtmarkt in die eine oder andere Richtung bewegen“.

Die vier Aktien haben in diesem Jahr zwischen 18 und 70 Prozent zugelegt. Ihre gemeinsame Marktkapitalisierung macht mit etwa 5,1 Billionen US-Dollar rund 15 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 aus. Im Nasdaq 100-Index haben die vier sogar eine Gewichtung von 30 Prozent.

US-Börsenexperte Koch: „Unsicherheit vor den Tech-Ergebnissen“

„Gelingt es den Unternehmen, die Erwartungen zu übertreffen, könnte dies für einen weiteren positiven Schub am Aktienmarkt sorgen“, meint Oldenburger. „Andererseits dürfte eine Performance wie bei Tesla in der vergangenen Woche die Börse wohl eher ins Taumeln bringen und das noch vor der wichtigen Fed-Sitzung in der kommenden Woche“.

Blick auf die Einzelwerte

Teamviewer: Die Aktien verteuern sich um 4,8 Prozent. Einem Händler zufolge haben die Analysten von Goldman den Wert auf „Buy“ von zuvor „Neutral“ hochgestuft.

Fielmann: Die Titel der Optikerkette steigen um 7,6 Prozent, nachdem die Analysten von Berenberg den Titel auf „Hold“ von zuvor „Sell“ gesetzt haben.

Jungheinrich: Der Aktienkurs profitiert von der nach oben geschraubten Umsatz- und Gewinnprognose nach der Übernahme des US-Logistik-Spezialisten Storage Solutions. Die Titel des Hamburger Gabelstapler-Herstellers klettern um 9,7 Prozent nach oben.

Zwei Unternehmen werden am Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Airbus zahlt 1,53 Euro, der Schlusskurs am Montag lag bei 127,70 Euro. Henkel zahlt 1,85 Euro bei einem Schlusskurs am Montag von 74,26 Euro.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.