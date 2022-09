Charttechniker rechnen dennoch damit, dass sich der deutsche Leitindex in den kommenden Tagen abschwächen könnte. Es herrscht große Nervosität.

Düsseldorf Trübe Konjunkturaussichten sorgen dafür, dass Anleger am deutschen Aktienmarkt nur mit großer Vorsicht agieren. Der Dax setzte am Mittwoch zunächst seine Talfahrt fort und notierte im Handelsverlauf über lange Phasen erstmals seit November 2020 unter der Marke von 12.000 Punkten. Erst gegen Handelsende drehte er ins Plus und schloss 0,4 Prozent höher bei 12.183 Punkten. Am Dienstag war ein Erholungsversuch des Dax gescheitert.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, steigende Energiepreise, der drohende Gasmangel und vor allem die Zinswende haben den Dax seit Jahresanfang bereits um mehr als 20 Prozent fallen lassen. Deutschland kann den führenden Forschungsinstituten zufolge eine Rezession nicht verhindern. Die Wirtschaft werde drei Quartale in Folge – und damit bis Anfang 2023 – schrumpfen, sagen die Regierungsberater voraus.

