Dax aktuell Dax erreicht Jahreshoch – Marke von 16.000 Punkten im Fokus

Der deutsche Leitindex profitiert von Quartalszahlen und der guten Stimmung in den USA. Eine Börsenweisheit könnte so zur Falle für Anleger werden.

Düsseldorf Der Dax nimmt am Freitag einen neuen Anlauf in Richtung 16.000 Punkte. In der ersten Handelsstunde steigt der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 15.852 Zähler. Mit einem Tageshoch von 15.919,5 Punkten überhandelte er bereits das am Montag erreichte Jahreshoch von 15.919,1 Punkten.

Das Frankfurter Börsenbarometer profitiert unter anderem von den Quartalszahlen des Index-Schwergewichts Mercedes-Benz. Der Autobauer steigerte sein Konzernergebnis um zwölf Prozent auf vier Milliarden Euro – und damit noch stärker als das schon bekanntgegebene Betriebsergebnis. Die Aktie des sechstgrößten Dax-Wertes steigt um gut ein Prozent.

Außerdem profitiert der deutsche Markt von der Stimmung in den USA. Dort stieg der marktbreite Index S&P 500 am Donnerstag aufgrund der überraschend guten Berichtsaison um fast zwei Prozent. Das treibt auch deutsche Aktien an, erklärt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: „Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können.“