Dax aktuell Dax fällt unter 15.000 Punkte – Commerzbank-Aktie rutscht zeitweise um 15 Prozent ab

Frankfurt Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) rutscht der deutsche Aktienmarkt am Montagvormittag deutlich ins Minus: So fällt der Dax im Handelsverlauf unter die Marke von 15.000 Punkten – ein Minus von rund drei Prozent. Zuletzt lag der Index 3,1 Prozent tiefer bei 14.957 Zählern.

Kein Zweifel: Der Schock aus den USA wirkt nach. Der Kollaps der SVB in den USA schürt weltweit die Sorge vor weiteren Zusammenbrüchen. Es ist der größte Zusammenbruch einer Bank seit der globalen Finanzkrise 2008.

Am Montag ordnete die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin die Schließung der deutschen Zweigniederlassung in Frankfurt an. Die Aufseher begründeten die Entscheidung in der Mitteilung mit „der bestehenden Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern“.

Die Silicon Valley Bank in Frankfurt ist Bankpartner von deutschen Firmen, wie Hellofresh und Lilium. Bei den Bafin-Maßnahmen geht es um ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot. Zudem muss die deutsche SVB die Bank für den Verkehr mit der Kundschaft schließen.

US-Präsident Joe Biden hat derweil am Montag die Sicherheit der Einlagen für amerikanische Bankkunden bekräftigt. „Die Amerikaner können sich darauf verlassen, dass das Bankensystem sicher ist“, sagte Biden bei einer kurzen Ansprache am Montag in Washington. Kunden, die ihr Geld bei in den über das Wochenende geschlossenen Geldhäusern Silicon Valley Bank und Signature Bank angelegt hatten, seien geschützt und hätten ab heute Zugang zu ihren Ersparnissen, sagte Biden.

Unrealisierte Verluste?

Anlegerinnen und Anleger fragen sich dennoch, wie groß die Ansteckungsgefahr durch die Pleite der Silicon Valley Bank ist. Entsprechend liegt der Fokus hierzulande erneut auf den Bankaktien. „Auch deutsche Banken stehen jetzt im Visier der Verkäufer, weil der Start-up-Finanzierer SVB Financial etwas offenbart hat, was auch sie angehen könnte: unrealisierte Verluste im Anleiheportfolio“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

„Die Über-Nacht-Rettungsaktionen wecken böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008“, ergänzt er. Die US-Regierung versuche, die Krise zu isolieren und toxische Ansteckungseffekte zu vermeiden. Es sei aber alles andere als sicher, ob das auch funktioniert.

Denn viele Banken hielten Anleihen, die in ihrem Kurs teilweise in nie da gewesener Geschwindigkeit eingebrochen seien. Was der Markt jetzt fürchte, sei eine Implosion in den Bilanzen der Banken, so Stanzl. Die Investoren warteten nun auf Klarstellungen der großen Geldhäuser, ob und in welchem Ausmaß die Probleme von SVB Financial auch auf sie zutreffen.

Preise für Kreditausfallversicherungen der Credit Suisse ziehen an

Wie groß die Unsicherheit im europäischen Bankensektor ist, zeigt auch der Fall Credit Suisse: Der Preis für die Absicherungen gegen Zahlungsausfälle bei Credit-Suisse-Anleihen ist am Montag auf einen Rekordstand geklettert.

Fünfjährige Kreditausfallversicherungen für Schuldpapiere der Großbank, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), stiegen auf 451 Basispunkte, wie Daten von S&P Market Intelligence zeigten. Das bedeutet, dass ein Anleger 451.000 Euro bezahlen muss, um Anleihen im Volumen von zehn Millionen Euro zu versichern. Das ist ein Vielfaches von vergleichbaren Firmenanleihen, etwa von der UBS.

Im Gegenzug sackten die Credit-Suisse-Aktien zeitweise auf ein Rekordtief von 2,115 Franken ab. Im weiteren Handelsverlauf erholten sich die Titel etwas und kosteten 2,18 Franken. Im Vergleich zum Schlussstand am Freitag entspricht dies immer noch einem Minus von rund 13 Prozent.

Weitere Berichte über die Folgen der SVB-Pleite:

Abseits der Lage um die Bankaktien schauen Anleger derzeit auf die kommenden Ereignisse dieser Woche. Am morgigen Dienstag wird die US-Inflation für Februar veröffentlicht. Und am Donnerstag dieser Woche wird sich die Europäische Zentralbank (EZB) Experten zufolge erneut mit einem kräftigen Zinsschritt gegen die hartnäckig hohe Inflation im Euro-Raum stemmen.

Unter Volkswirten gilt es als ausgemachte Sache, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt anheben werden. Es wäre bereits die sechste Erhöhung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022.

Blick auf Einzelwerte

Commerzbank: Die Aktie der kürzlich in den Dax zurückgekehrten Commerzbank verliert am heutigen Montag im Handelsverlauf bis zu 15 Prozent. Zuletzt betrug das Minus etwa elf Prozent. Damit ist die Aktie größter Tagesverlierer im Dax. Die Bank hatte mitgeteilt, kein korrespondierendes Risiko bezüglich der Turbulenzen um SVB für sich zu sehen – die Anleger stoßen die Papiere zum Wochenauftakt dennoch ab.

Deutsche Bank: Erneut Minuszeichen auch für die Aktie der Deutschen Bank. Die Titel verlieren im Handelsverlauf am Montag rund fünf Prozent. Am vergangenen Freitag hatte die Aktie mit einem Minus von mehr als sieben Prozent geschlossen.

Bankenindex: Der Absturz der Silicon Valley Bank verstärkt bei den Anlegern die Angst vor einer Bankenkrise. Der europäische Bankenindex verliert im Handelsverlauf fast sieben Prozent.

Porsche: Der Sportwagen- und SUV-Hersteller Porsche AG hat dank höherer Preise 2022 einen Gewinnsprung hingelegt. Bei einem um 13,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz schnellte das operative Ergebnis im vergangenen Jahr um 27,4 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro hoch. Die Rendite kletterte auf 18 Prozent von 16 Prozent im Vorjahr, wie die VW-Tochter am Montag mitteilte. Anleger nehmen Gewinne mit – dadurch fällt die Aktie zeitweise um mehr als drei Prozent.

Die Konzernmutter VW hatte die Tochter aus dem Süden im vergangenen September an die Börse gebracht und über die Notierung von einem Viertel der Porsche-AG-Vorzugsaktien brutto 9,1 Milliarden Euro eingenommen. Im Dezember stieg Porsche in den Leitindex Dax auf.

Lufthansa: Die Aktie der Lufthansa verliert im Handelsverlauf knapp fünf Prozent. An mehreren deutschen Flughäfen kam der Luftverkehr am Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Grund waren Warnstreiks in gleich mehreren Bereichen.

SAP: Die Aktie des Softwarekonzerns SAP gibt am Montag im Handelsverlauf um knapp drei Prozent nach. SAP hat seine Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics für 7,7 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Silver Lake verkauft. Silver Lake und die kanadische Pensionskasse CPPIB hätten die von SAP gehaltenen 423 Millionen Qualtrics-Aktien zu je 18,15 Dollar erworben, teilte der Walldorfer Dax-Konzern am Montag mit.

Synlab: Der Hauptaktionär der Laborkette erwägt nach Information der Nachrichtenagentur Bloomberg, das Unternehmen kaum zwei Jahre nach dem IPO wieder von der Börse zu nehmen. Nach dem Abflauen des Coronatest-Booms hat das Unternehmen mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Die Aktien verloren seitdem mehr als 70 Prozent. In der Hand eines Eigentümers könne das Unternehmen in Ruhe restrukturiert werden, berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Synlab-Aktie schnellte am Montag zeitweise um 29 Prozent nach oben.

Mit Agenturmaterial.