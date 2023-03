Dax aktuell Dax gibt Gewinne wieder ab und schließt im Minus

Für eine Entwarnung bei der Inflation ist es weiterhin zu früh. Das haben die Rentenmärkte bereits in den vergangenen Handelstagen eingepreist.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Gewinne wieder abgegeben und 0,4 Prozent im Minus bei 15.305 Punkten geschlossen. Neben der hohen vorläufigen Inflationsrate für Deutschland belasteten auch die Kurse an den US-Börsen die Stimmung, die bis zum Handelsschluss in Frankfurt schwächer tendierten.

Für eine Entwarnung an der Inflationsfront ist es weiterhin zu früh. Die vorläufige Inflationsrate in Deutschland für den Monat Februar liegt bei 8,7 Prozent, ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte hatten 8,5 Prozent erwartet.

Damit steht für Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, fest: „Die in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa hohe Inflation dürfte die im Grundsatz schon angekündigte nächste Zinserhöhung um 50 Basispunkte besiegeln“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen