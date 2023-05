Schwache Wirtschaftsdaten aus China sorgen für ein deutliches Minus am Aktienmarkt. Als Folge verabschiedet sich der Leitindex von der 16.000-Punkte-Marke.

Düsseldorf Neue Daten zur chinesischen Konjunktur belasten den deutschen Aktienmarkt. Der Dax verliert vormittags 0,4 Prozent und wird bei 15.847 Zählern gehandelt. Damit deutet sich für den Leitindex im Mai ein kleiner Verlust an.

Mit dem heutigen Tagestief in Form von 15.735 Zählern zum Handelsstart konnte der Dax zum Handelsstart mit Ach und Krach sein Freitagstief bei 15.720 Punkten verteidigen, Am gestrigen Dienstag gab es für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent bei einem Endstand von 15.909 Zählern.

Die in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte enttäuschen fast durchweg. Besonders ernüchternd sind die chinesischen Einkaufsmanagerindizes, ein wichtiger Frühindikator die wirtschaftliche Entwicklung. Der Einkaufsmanagerindex für den produzierenden Sektor liegt den zweiten Monat in Folge unterhalb der Expansionsschwelle von 50, zeigt also eine schrumpfende Wirtschaft an.

