Dax aktuell Dax klettert weiter nach oben – Test der Marke von 16.000 Punkten steht bevor

Der deutsche Leitindex profitiert von ermutigenden Konjunkturdaten aus China. Auch der Ölpreis stabilisiert sich nach den Verlusten des Vortags.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex etabliert sich über der Marke von 15.800 Punkten. Im Vormittagshandel notiert der deutsche Leitindex am Dienstag bei 15.834 Zählern, ein Plus von 0,3 Prozent.

Damit ist das Börsenbarometer in gut vier Wochen in der Spitze um 1450 Zähler nach oben geklettert, ein Plus von zehn Prozent. Am gestrigen Montag hatte es mit 15.903 Punkten ein neues Jahreshoch gegeben und damit den höchsten Stand seit Anfang Januar 2022.

Es ist durchaus möglich, dass der deutsche Leitindex im Verlauf des heutigen Handelstages eine kurzfristige Verschnaufpause einlegt. Schließlich gab es nach dem neuen Jahreshoch am Montag Gewinnmitnahmen, die den Dax um rund 150 Punkte abrutschen ließen.

Doch laut Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, gibt es zwischen 15.700 bis knapp 15.400 Punkten zahlreiche Unterstützungen, die dem Dax Halt geben könnten.

Test der Marke von 16.000 Punkten steht bevor

