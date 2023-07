Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag herrscht bei Immobilienaktien ein ruhiger Handel. Offenbar scheint die Branche das Schlimmste überstanden zu haben.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt gibt es wenig Bewegung: Seit fünf Handelstagen schwankt der Leitindex Dax in einer Spanne von rund 250 Punkten. Daran ändert auch der Donnerstag nichts. Das Frankfurter Börsenbarometer notiert vormittags 0,2 Prozent im Plus bei 16.134 Zählern und damit exakt in dieser Spanne mit 16.250 Punkten auf der Ober- und 16.000 Zählern auf der Unterseite.

Die deutschen Erzeugerpreise, die nur noch minimal gestiegen und damit positiv ausgefallen sind, hatten nur geringen Einfluss auf die Kurse.

Die Produzenten gewerblicher Produkte – von Milch bis Autos – verlangten im Juni durchschnittlich nur noch 0,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ist der kleinste Anstieg seit Dezember 2020.

Nach Meinung von Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, „wird der Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter sinken“. Denn die Erzeugerpreise sind der wichtigste Indikator für die Inflationsrate, die am Donnerstag nächster Woche veröffentlicht wird.

