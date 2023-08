Nach den jüngsten deutlichen Verlusten setzt beim deutschen Leitindex eine Gegenbewegung ein. Anlegerinnen und Anleger blicken vor allem auf neue Firmenbilanzen.

Düsseldorf Der Dax verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Am Vormittag notiert der Leitindex 1,2 Prozent im Plus bei 15.961 Punkten. Am Dienstag hatte er 1,1 Prozent tiefer bei 15.774 Punkten geschlossen.

Die Nachricht über eine von der italienischen Regierung beschlossenen Übergewinnsteuer für Banken hatte am Dienstag teils hohe Kursverluste im Finanzsektor ausgelöst – vor allem in dem Land selbst. Nun will die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni Agenturberichten zufolge offenbar bei den Steuerplänen nachjustieren.

Die Vorgaben von der Wall Street waren negativ. Die Ratingagentur Moody’s hatte die Bonitätsnote einiger US-Banken herabgestuft, was die Stimmung bei den Anlegerinnen und Anlegern drückte.

Beim Dax scheint heute die Gegenbewegung einzusetzen: Der Rückgang des Leitindexes animiert offenbar einige Anlegerinnen und Anleger, die auf niedrigere Kurse gewartet hatten, nun zum Einstieg.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen