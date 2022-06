 Dax aktuell: Dax legt zum Wochenauftakt zu – doch die Gewinne bröckeln rasch wieder ab

Der Leitindex bleibt angeschlagen – Investoren fürchten eine Rezession und sinkende Firmengewinne. Am Montag dürften die Handelsumsätze aber gering bleiben.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax versucht sich an einer Stabilisierung. Kurz nach Handelsbeginn am Montag gewinnt der deutsche Leitindex bis zu 0,6 Prozent und steigt auf 13.210 Punkte. Allerdings bröckelte das Plus danach schnell wieder. Am vergangenen Freitag hatte der Dax 0,7 Prozent zugelegt, auf Wochensicht jedoch insgesamt 4,6 Prozent verloren.

Dabei verstärken die seit Tagen zurückgehenden Gaslieferungen aus Russland die Sorgen vor einer Rezession. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck will die deutsche Gasversorgung nun mit neuen Notfallmaßnahmen sichern.

Eine Gas-Rationierung, insbesondere in der Industrie, ist nach Ansicht von Rolf Schaeffer, Stratege bei der Landesbank Baden-Württemberg „nun eine realistische Gefahr“. Der Druck auf die Konjunktur in Deutschland nehme weiter zu.

Gleichzeitig dürften weiter steigende Gaspreise das Inflationsproblem in Deutschland verschärfen. Im Mai stieg die Teuerungsrate im Euro-Raum um 8,1 und in Deutschland um 7,9 Prozent. Vor allem die deutschen Hersteller erhöhen ihre Preise im Rekordtempo.

