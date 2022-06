Dax aktuell Dax gibt Teil seiner Gewinne wieder ab – Experte: „Finaler Ausverkauf steht noch aus“

Nach dem größten Tagesverlust seit drei Monaten hält sich der Leitindex über der Marke von 13.000 Punkten. Im Fokus der Anleger steht der große Verfallstag an den Börsen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am großen Verfallstag an den Terminmärkten haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt vergleichsweise wenig bewegt: Nachdem der Dax mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet war und am Mittag gar 1,3 Prozent höher gelegen hatte, gab er seine Gewinne nach der Eröffnung der US-Börsen größtenteils ab, hielt sich aber über der Marke von 13.000 Punkten. Zum Handelsschluss notierte der Dax noch 0,7 Prozent höher bei 13.126 Zählern. Die US-Börsen notieren seit dem Handelsstart fester.

Am Donnerstag verzeichnete das Frankfurter Börsenbarometer seinen größten Tagesverlust seit mehr als drei Monaten. Wegen erneuter Rezessionsängste, die von Zinserhöhungen in den USA, der Schweiz und in Großbritannien ausgelöst worden waren, brach es um 3,3 Prozent auf 13.036 Punkte ein. Seit dem Zwischenhoch am Pfingstmontag summiert sich der Verlust für den Dax damit auf mehr als zehn Prozent.