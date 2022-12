Dax aktuell Dax macht Boden gut und schließt nur leicht im Minus – Anleger warten auf die US-Notenbanksitzung

Der Ausbruch aus der vierwöchigen Seitwärtsphase am Dienstag war offenbar nur ein zweistündiges Intermezzo. Nun steht womöglich ein Test der unteren Handelsspanne bevor.

Düsseldorf Der Dax ist an einem spannenden Punkt angekommen. Schafft der deutsche Leitindex den nachhaltigen Ausbruch aus der vierwöchigen Handelsspanne? Dann dürfte der Dax weiter in Richtung 15.000 Punkte steigen.

Vermutlich war der Ausbruch am gestrigen Dienstag aber nur ein zweistündiges Intermezzo. Laut Charttechnik war das ein sogenannter Fehlausbruch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Leitindex in den kommenden Sitzungen die untere Begrenzung des Seitwärtstrends testet. Das wären Kurse um 14.150 Zähler. Die endgültige Entscheidung dürfte vermutlich der US-Zinsenscheid nach Börsenschluss in Deutschland bringen.

Am heutigen Handelstag schloss der Leitindex bei 14.460 Punkten und bleibt bei einem Minus von etwa 0,3 Prozent deutlich unter der oberen Begrenzung, die bei 14.584 Zählern liegt.

