Der Börse fehlt es weiter an Impulsen für eine Richtungsfindung. Hohe Kosten drücken den Gewinn der Baumarktkette Hornbach.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax startet mit kleinen Gewinnen in den Dienstag. In der ersten Handelsstunde notierte der Dax 0,2 Prozent im Plus bei 15.953 Punkten.

Sorgen über eine Schuldenkrise in den USA drücken auf das Frankfurter Börsenbarometer, während starke Zahlen aus den Dax-Konzernen in letzter Zeit Auftrieb bringen. Die gegensätzlichen Impulse gleichen die Kursdynamik aus: Der Dax verharrt in seiner Seitwärtsbewegung.

Im vergangenen halben Jahr verzeichnete der Leitindex elf Prozent Kurszuwachs, Anfang Mai sprang er sogar kurzzeitig über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten, die er zuletzt (und erstmals) im Januar 2022 erreichte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen