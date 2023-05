Der Börse fehlt es weiter an Impulsen für eine Richtungsfindung. Hohe Kosten drücken den Gewinn der Baumarktkette Hornbach.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax bleibt am Dienstagmittag ohne klaren Kurs. Am frühen Mittag notiert der Dax unverändert bei 15.926 Punkten.

Sorgen über eine Schuldenkrise in den USA drücken auf das Frankfurter Börsenbarometer, während starke Zahlen aus den Dax-Konzernen in letzter Zeit Auftrieb brachten. Die gegensätzlichen Impulse gleichen die Kursdynamik aus: Der Dax verharrt in seiner Seitwärtsbewegung.

Ein Ausbruch nach oben erscheint in nächster Zeit kaum wahrscheinlich. An den Börsen überwiegen die negativen Nachrichten: Die Zukunft des angeschlagenen US-Regionalbankensektors ist noch immer ungewiss. Das Rätsel um den zukünftigen Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) ist noch immer nicht gelöst.

Außerdem stehen die Zeiger der wichtigsten Indikatoren der deutschen Wirtschaft auf Rot: Der ZEW-Index des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ist erstmals seit Dezember 2022 unter die Null-Linie gesunken und liegt bei minus 10,7 Punkten (April: plus 4,1 Punkte). Die Kennzahl bündelt Erwartungen von Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung.

