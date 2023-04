Dax aktuell Dax reagiert positiv auf Inflationszahlen – Auf welche Marken es jetzt ankommt

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt bleibt unentschlossen. Am Freitag sorgten zunächst positive Vorgaben aus den USA für ein Jahreshoch beim Leitindex Dax, anschließend ließen enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland die Kurse fallen. Mit den etwas besser als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten drehte das Frankfurter Börsenbarometer dann wieder nach oben. Zuletzt notierte der Dax leicht im Plus bei 15.813 Punkten.

Unterstützend wirkt die Stimmung in den USA. Dort stieg der marktbreite Index S&P 500 am Donnerstag aufgrund der überraschend guten Berichtsaison um fast zwei Prozent. Das treibt auch deutsche Aktien an, erklärt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners : „Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können.“ Infolgedessen erreichte der Dax ein neues Jahreshoch von 15.919,5 Zählern, das alte hatte bei 15.919,1 Punkten gelegen.

Enttäuschende Wirtschaftszahlen für Deutschland bremsen die Entwicklung dagegen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Januar bis März zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, nachdem es im vierten Quartal noch ein Minus von revidiert 0,5 (bisher: minus 0,4) Prozent gegeben hatte. Diese optimistische Einschätzung war bereits in den Kursen eingepreist, weswegen die enttäuschenden Zahlen auf die Stimmung drücken.

Die Inflationszahlen wiederum fielen am Nachmittag etwas besser aus als erwartet. Die deutsche Teuerungsrate ist im April auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten gefallen. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 7,2 über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit August 2022. Von der Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 7,3 Prozent gerechnet.

Ökonom Michael Heise vom Family Office HQ Trust kommentiert: „Die Verminderung des Preisanstiegs kommt in Trippelschritten voran.“ Als erfreulich gilt vor allem, das sich der massive Preisanstieg der Nahrungsmittel erheblich abgeschwächt hat.

Allerdings gibt Heise zu bedenken, dass zunehmend die Kerninflation, die Waren und Dienstleistungen ohne Energie und Nahrungsmittel erfasse, die die Höhe der Gesamtinflation bestimme: „Hier schlägt zu Buche, dass die Kostensteigerungen der vergangenen Monate in die Preise überwälzt werden.“

Der nur sehr langsame Rückgang der Inflation im April sei daher ein „klares Indiz“, dass die Stabilisierung des Preisniveaus ein längerer Prozess sein wird, der die Geduld der Verbraucher strapazieren dürfte. „ Eine Zinserhöhung der EZB um mindestens 25 Basispunkte sollte mit diesen Inflationsdaten für Deutschland ziemlich sicher sein“, sagt Heise. Der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank steht am nächsten Donnerstag an.

Niveau von 15.700 Punkten als Unterstützung

Für den Dax wiederholt sich damit ein bekanntes Phänomen: Dem Dax gelingen zwar immer wieder neue Hochs, allerdings werden diese nur um wenige Punkte nach oben verschoben – im aktuellen Fall sogar um noch weniger. Anschließend fehlen die Anschlusskäufe. In zwei der drei jüngsten Fälle beendete der Dax den Handelstag noch im Minus.

Das zeigt die abnehmende Aufwärtsdynamik an und ist ein Zeichen der gegenwärtig vorherrschenden Skepsis – zumal mit dem April der im historischen Durchschnitt beste Börsenmonat endet und eine tendenziell schwächere Börsenzeit beginnt. Allerdings fand der Dax zuletzt jeweils rund um das Niveau von 15.700 Punkten Unterstützung. Wenn die Kurse also fielen, setzte hier Kaufinteresse ein. Auch am Freitag drehten die Kurse auf diesem Niveau wieder nach oben. Das ist ein Zeichen von Stärke.

Sollte dieses Niveau allerdings nachhaltig unterschritten werden, würde rechnerisch ein weiteres Abwärtspotenzial von 200 Punkten entstehen, warnt Analyst Jörg Scherer von der HSBC Deutschland. Auf der Oberseite gilt es zunächst das heutige Rekordhoch nachhaltig zu bestätigen. Das nächste Anlaufziel wäre dann das bisherige Rekordhoch von 19.290 Punkten.

Yen unter Druck

Nach dem Zinsentscheid der japanischen Notenbank (BOJ) geht es für die Landeswährung Yen bergab. Der Dollar steigt im Gegenzug in der Spitze um 0,7 Prozent auf 134,94 Yen.

Die japanische Notenbank hat auf der ersten Zinssitzung unter ihrem neuen Gouverneur Kazuo Ueda an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten. Die Währungshüter entschieden auf ihrem Treffen zwar, die Geldpolitik einer breit angelegten Überprüfung unterziehen zu wollen, allerdings wollen sie sich dafür anderthalb Jahre Zeit nehmen.

Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann kommentiert deshalb: „Mit diesem Statement dürfte die Hoffnung derjenigen (mich inklusive) erschüttert worden sein, die gehofft hatten, dass wenigstens eine langsame, graduelle Wende in Richtung einer geldpolitischen Normalisierung erfolgen könnte, wenn schon kein U-Turn gleich mit Kazuo Uedas Amtsübernahme.“

Einzelwerte im Blick

Mercedes-Benz: Der Autobauer steigerte sein Konzernergebnis um zwölf Prozent auf vier Milliarden Euro – und damit noch stärker als das schon bekannt gegebene Betriebsergebnis. Die Aktie des sechstgrößten Dax-Werts drehte nach positivem Start ins Minus und notierte zuletzt nahezu unverändert.

Covestro: Für den Kunststoffkonzern Covestro könnte das Jahr glimpflicher verlaufen als zunächst befürchtet. Für 2023 rechnet Covestro nun bestenfalls mit einem operativen Gewinn (Ebitda) auf Vorjahresniveau von 1,6 Milliarden Euro bis hin zu einem Rückgang auf 1,1 Milliarden Euro. Bislang hatte das Leverkusener Unternehmen ein Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert prognostiziert.

Auch das laufende Aktienrückkaufprogramm, das Mitte letzten Jahres wegen der trüben konjunkturellen Aussichten auf Eis gelegt wurde, soll kurzfristig wieder aufgenommen werden. Die Aktie profitiert von den Nachrichten und steigt fast acht Prozent.

Pro Sieben Sat 1: Der MDax-Konzern hatte am Donnerstagabend bereits eine massive Dividendenkürzung sowie einen Gewinn- und Umsatzrückgang bekannt gegeben. Zudem trennt sich Pro Sieben Sat 1 mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen von Finanzchef Ralf Gierig. Die Aktie bricht um mehr als 15 Prozent ein.

Hellofresh: Die US-Bank JP Morgan erhöht ihr Kursziel für den Kochboxversender von 27 auf 31 Euro. Die Aktie des MDax-Konzerns dreh nach einem positivem Start aber ins Minus und verliert fast zehn Prozent auf unter 24 Euro.

Software AG: Aktien des Softwareunternehmens steigen im Kleinwerteindex SDax um rund zwei Prozent. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der aktivistische Investor Elliott bei der Software AG eingestiegen ist. Das mitten im Umbau steckende Darmstädter Unternehmen steht vor einer 2,2 Milliarden Euro schweren Übernahme durch den US-Finanzinvestor Silver Lake.

Varta: Der angeschlagene Batteriehersteller kappt ein weiteres Mal seine Prognose. Der Umsatz werde nun zwischen 820 und 870 Millionen Euro liegen, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag mit. Bislang war Varta von 850 bis 880 Millionen Euro ausgegangen. Die Aktie verliert mehr als zwei Prozent.

