In den USA werden neue Inflationsdaten veröffentlicht, ein wichtiger Indikator für die Zinsentwicklung. Doch das Risiko für die Märkte dürfte begrenzt bleiben.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Suche nach einem neuen mittelfristigen Trend weiter. Dabei geht es an diesem Mittwoch abwärts, der Dax notiert im Vormittagshandel mit 15.567 Punkten 0,9 Prozent unter dem Vortagesschluss. Bereits am Dienstag endete der Handelstag mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Mit dem heutigen Handelstag rutschte das Börsenbarometer auf ein neues September-Tief ab, das nun bei 15.564 Punkten liegt. Bislang ist das Börsenjahr 2023 aber ein erfreuliches: Trotz aller Rezessionssorgen liegt der deutsche Leitindex seit Jahresanfang immer noch zwölf Prozent im Plus.

Eine Belastung ist aber das neue Zehn-Monats-Hoch beim Ölpreis. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent kletterte am Dienstag auf 92,40 Dollar, das ist der höchste Wert seit November 2022. Auch an diesem Mittwoch liegt der Preis mit 92,31 Dollar in der Nähe des Hochs. An diesem Mittwoch will die Internationale Energieagentur neue Zahlen veröffentlichen.

