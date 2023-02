Dax aktuell Dax schließt im Plus und blickt in Richtung Jahreshoch – Shortseller passen ihre Positionen an

Trotz der Kursgewinne am Mittwoch sollten Anleger weiterhin die Unterseite im Blick behalten. Dabei stehen vor allem zwei Bereiche im Fokus.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach drei schwächeren Handelstagen wieder aufwärts. Nach einem zwischenzeitlichen Plus von etwa ein Prozent, notiert der Dax zum Handelsschluss noch 0,6 Prozent höher bei 15.412 Punkten. Damit ist es nicht mehr weit bis zum Jahreshoch von 15.520 Zählern, was gleichbedeutend mit einer Fortsetzung der 3650-Punkte-Rally seit Ende September wäre und vermutlich neuen Schwung in den Handel bringen dürfte.

Anders verhielten sich die Notierungen am Anleihemarkt. Die gaben nach, entsprechend stiegen die Renditen. Eine zehnjährige US-Staatsanleihe bringt mittlerweile eine Rendite von 3,65 Prozent, der Tiefpunkt am Dienstag lag bei 3,60 Prozent. Auch bei einer zehnjährigen Bundesanleihe stieg die Rendite auf 2,36 Prozent von zuvor 2,28 Prozent.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann fangen die Anleger am Rentenmarkt so langsam an zu glauben, dass Powell die Zinsen in diesem Jahr nicht sofort wieder senkt. „Allerdings stehen wir noch am Anfang dieses Einpreisungs-Prozesses“, meint er.