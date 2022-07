Dax aktuell Dax schließt unter 13.000 Punkten – Privatanleger setzen auf eine Rally, Profis sichern sich ab

Alle Investoren blicken darauf, ob durch die Pipeline Nord Stream 1 bald wieder Gas fließt. Experten erwarten weitere Verzögerungen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach einem Sprung über die Marke von 13.000 Punkten am vergangenen Freitag kehrt wieder Ernüchterung am deutschen Aktienmarkt ein, auch wenn sich der Dax im Handelsverlauf von den Tiefständen gelöst hat. Der Leitindex schließt am Montag 1,4 Prozent im Minus, bei 12.832 Punkten. Das Tagestief lag bei 12.774 Punkten. Am vergangenen Freitag erreichte das Börsenbarometer noch 13.019 Punkte und ging mit 13.015 Zählern aus dem Handel. Das war ein Plus von 1,3 Prozent.

Der heutige Handelstag bestätigt das Ergebnis der Umfrage der Börse Frankfurt aus der vergangenen Woche: Der Erhebung zufolge nutzten einige Anlageprofis den Kursrutsch Richtung Jahrestief mit 12.390 Punkten zum Einstieg, um anschließend an der Marke von 13.000 Punkten wieder Gewinne zu realisieren.

