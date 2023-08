Die bereits veröffentlichten Inflationsdaten einiger Bundesländer legen nahe, dass der ersehnte deutliche Rückgang der Teuerung ausfällt. Das setzt viele Anleger unter Druck.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es im Vormittagshandel am Mittwoch deutlich abwärts. Der Dax verliert 0,4 Prozent und wird bei 15.870 Punkten gehandelt, ein Minus von 100 Zählern.

Grund dafür dürften die bereits veröffentlichten Inflationsdaten einiger Bundesländer sein. Diese legen nahe, dass der ersehnte deutliche Rückgang der Teuerung im August ausblieb. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen stieg die Inflationsrate jeweils - nur in Bayern und Hessen fiel sie leicht.



Um 14 Uhr legt das Statistische Bundesamt Zahlen zur Inflationsentwicklung in Deutschland im August vor. Für Juli war eine Geldentwertung von 6,2 Prozent errechnet worden, nach 6,4 Prozent im Vormonat. Börsianer erwarten einen Rückgang der Jahresrate auf sechs Prozent, was der Europäischen Zentralbank eine Chance auf eine Zinspause bei ihrer September-Sitzung ermöglicht hätte. Doch diese Chance scheint in Gefahr, trotz der eintrübenden Konjunkturaussichten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen