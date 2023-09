Mehr als 200 Punkte hat der Leitindex im September verloren. Bald dürfte ein Rutsch in Richtung der wegweisenden Unterstützungsmarke bevorstehen.

Düsseldorf Der Start in den Börsenmonat September bleibt weiterhin schwierig. Auch am vierten Handelstag ging es abwärts. Das Tagestief liegt am Mittwoch bei 15.678 Punkten, der niedrigsten Notierung im September. Im Zuge der US-Börseneröffnung machte er die Verluste zunächst wett, drehte anschließend jedoch leicht ins Minus und notiert am Nachmittag bei 15.759 Zählern.

Eine Belastung waren anfangs die veröffentlichten Auftragseingänge der deutschen Industrie. Denn der deutschen Industrie sind zu Beginn der zweiten Jahreshälfte die Aufträge so stark weggebrochen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft schrumpfte im Juli um 11,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Einen kräftigeren Rückgang gab es zuletzt zu Beginn der Coronakrise im April 2020.

