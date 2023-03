Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street blicken unbesorgt auf Zinspolitik der Fed – Börse startet im Plus

Die US-amerikanischen Börsenbarometer starten mit grünen Zahlen in die Handelswoche. Im frühen Handel schneidet ein Tech-Konzern besonders gut ab.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell haben sich die Anleger an der Wall Street in Stellung gebracht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte zog zum Handelsstart am Montag leicht um 0,23 Prozent auf 33.406 an, der breiter gefasste S&P 500 um 0,3 Prozent auf 4053 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq machte mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 11.742 Zähler den größten Satz nach vorn.

Im Fokus der Anleger seien die Aussagen des Fed-Chefs vor dem US-Kongress am Dienstag und Mittwoch, sagten Börsianer. Überraschungen erwartete Ökonom Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities indes nicht: „Die Fed hat im Grunde die Weichen für weitere Zinserhöhungen gestellt, vielleicht sogar über den Mai hinaus, und der Markt ist sich dessen sehr wohl bewusst.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen