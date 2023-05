Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Schuldenstreit und Inflation belasten US-Börsen – Biden vor Kongress-Votum: Alles nach Plan

Vor der richtungsweisenden Abstimmung im US-Kongress zur Schuldenobergrenze zeigen sich Anleger an der Wall Street nervös. Ein Chipkonzern lässt seine Aktionäre hoffen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Vor einem entscheidenden Kongress-Votum im US-Schuldenstreit sind die US-Börsen am Mittwoch zunächst auf Tauchstation gegangen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 verloren bis zum Mittag je 0,6 Prozent auf 32.863 und 4183 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,4 Prozent auf 12.970 Punkte.

Der seit Wochen die Börsen in Atem haltende Streit über die Anhebung der Schuldenobergrenze dürfte nach jüngsten Aussagen eines Vertreters des Repräsentantenhauses dort die nötigen Stimmen erhalten. „Wir werden die Stimmen bekommen heute Abend. Es wird durchgehen“, sagte der Republikaner Tom Emmer.

Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich zuversichtlich, das seit Monaten umstrittene Gesetz durchbringen zu können. Alles verlaufe nach Plan, sagte er am Mittwoch in Washington. Am späten Abend (US-Ostküstenzeit; Nacht auf Donnerstag MESZ) soll das Repräsentantenhaus über einen hart erkämpften Kompromiss zur Anhebung der Obergrenze von gegenwärtig 31,4 Billionen Dollar abstimmen.

