Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger hoffen auf Einigung im Schuldenstreit – Chip-Aktien bleiben dank KI-Hype gefragt

Nach neuen Inflationsdaten rechnen die Investoren mit weiteren Zinsanhebungen in den USA. Die Aktien von Gap zählen zu den größten Gewinnern an der Wall Street.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Eine Annäherung im US-Schuldenstreit lässt die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss wieder etwas mehr wagen und zu Aktien greifen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,8 Prozent auf 33.018 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 4176 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 12.790 Punkte an.

Nach mehreren Verhandlungsrunden nähern sich Präsident Joe Biden und der republikanische Kongress-Vertreter Kevin McCarthy im Ringen um eine angehobene Schuldengrenze der Regierung in Höhe von 31,4 Billionen US-Dollar für zwei Jahre offenbar an. Gleichzeitig sollen die Ausgaben für die meisten Posten begrenzt werden.

>> Lesen Sie auch: Verhärtete Fronten im US-Schuldenstreit schüren Angst vor Börsen-Crash

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen