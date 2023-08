Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street nach Powell-Rede wieder im Plus – Marvell Technology deutlich im Minus

Der Fed-Chef stellt die Märkte in seiner Rede beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf neue Zinsschritte ein. Ein Zahlungsdienstleister legt kräftig zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell bei dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole hat die Wall Street kurzzeitig ins Minus gedrückt. Zuletzt notierten die Indizes wieder im Plus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt nach einem zwischenzeitlichen Minus 0,6 Prozent im Plus bei 34.294 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 4393 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,3 Prozent höher bei 13.510 Punkte ab.

Powell stellte die Märkte in seiner Rede auf neue Zinsschritte ein. Zwar würden es die Notenbanker begrüßen, dass sich die Inflation zuletzt deutlich abgeschwächt hat. Doch „zwei Monate an guten Daten können nur der Anfang sein“, betonte Powell am Freitag auf der Notenbanker-Tagung im Ski-Ort Jackson Hole in den Rocky Mountains. Zudem betonte Powell, er wolle daran festhalten, die Inflationsrate zurück auf das Niveau von zwei Prozent zu bringen.

