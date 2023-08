Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt nach Powell-Rede im Plus – Marvell Technology deutlich im Minus

Der Fed-Chef stellt die Märkte in seiner Rede beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf neue Zinsschritte ein. Ein Zahlungsdienstleister legt kräftig zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Nach wenig neuen Erkenntnissen zum geldpolitischen Pfad der Fed haben die US-Börsen am Freitag in einem nervösen Handel etwas zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 34.346 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 13.590 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4405 Punkte zu.

Im Kampf gegen die Inflation müsse die Zentralbank die Zinsen womöglich noch anheben, dabei aber vorsichtig vorgehen, sagte Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbank-Forum in Jackson Hole.

„Er gab der gemäßigten Seite etwas Hoffnung, indem er anerkannte, dass die aktuelle Politik restriktiv ist und im Laufe der Zeit noch weiter wirken könnte“, sagte David Russell, globaler Leiter der Marktstrategie bei TradeStation. „Aber er drohte auch damit, den Hammer erneut fallen zu lassen, wenn die Konjunktur und der Arbeitsmarkt zu heiß laufen. Das wird die Händler nervös machen, wenn weitere Daten durchsickern.“

