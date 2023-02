Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street startet nach verlustreichster Woche des Jahres im Plus

US-Investoren hoffen auf weitere Zeichen der Erholung, nachdem die Zinssorgen der vergangenen Wochen dem Börsenmarkt hohe Verluste beschert haben.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach den Kursverlusten in der vergangenen Woche wagen sich die Anleger an die Wall Street zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte steigt zu Handelsbeginn am Montag 0,6 Prozent auf 33.021 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,8 Prozent höher bei 4002 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ein Prozent auf 11.515 Punkte.

In der vergangenen Woche verzeichnete die Wall Street angesichts von Zinssorgen den höchsten Wochenverlust seit Jahresbeginn. „Der Februar ist auf Jahresbasis historisch gesehen der zweitschlechteste Monat für den Aktienmarkt“, sagte Investmentstratege Sam Stovall von CFRA Research in New York. Investoren hofften daher zumindest aus saisonaler Sicht auf eine kurzfristige Erholung.

