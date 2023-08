 Nikkei und Topix: US-Konjunkturdaten geben japanischen Börsen Auftrieb

Die chinesischen Anleger zeigen sich jedoch weiterhin besorgt. Sie erwarten die Halbjahreszahlen des kriselnden Immobilienentwicklers Country Garden. Zudem bereiten Banken eine Zinssenkung vor.

Ökonomen bezweifeln, dass die jüngsten Maßnahmen der Regierung die Märkte ausreichend stützen. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Börse in Peking

Tokio Schwache US-Arbeitsmarktdaten bestärken am Mittwoch bei den Anlegern in Asien die Wetten auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index klettert am Mittwoch auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen und notiert am Nachmittag 0,6 Prozent höher bei 32.417 Punkten. Der breiter gefasste Topix steigt um 0,7 Prozent auf 2318 Punkte.

„Der japanische Markt hat sich zum Teil in Anlehnung an die Wall Street erholt. Er ist stark, weil nicht nur die schwergewichtigen Chipaktien zugelegt haben, sondern auch andere kleinere Werte“, sagte Seiichi Suzuki, leitender Aktienmarktanalyst beim Tokai Tokyo Research Institute. Der Chiphersteller Tokyo Electron legte zwischenzeitlich um 2,4 Prozent zu und gab dem Nikkei den größten Schub.

