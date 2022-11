Bausparkassen BGH erklärt Jahresentgelt für Bausparer für unzulässig

Viele Bausparkassen verlangen in der Sparphase jährliche Gebühren. Zu Unrecht, urteilten die Karlsruher Richter nun im Fall der Bausparkasse BHW.

Bausparverträge gliedern sich in Sparphase und Darlehensphase. (Foto: imago images/blickwinkel) Neubaugebiet einer Wohnsiedlung

Frankfurt Bausparkassen dürfen ihren Kunden auch in der Sparphase keine pauschalen Gebühren wie etwa ein jährliches Entgelt berechnen. Eine entsprechende Klausel in den Bausparbedingungen der BHW Bausparkasse, die zur Deutschen Bank gehört, erklärte der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am Dienstag für unwirksam. Die BHW hatte eine Gebühr von zwölf Euro pro Jahr und Konto verlangt.

Ihre Entscheidung begründeten die obersten Zivilrichter damit, dass ein solches Entgelt die Bausparer unangemessen benachteiligen würde. „Denn mit dem Jahresentgelt werden Kosten für Verwaltungstätigkeiten auf die Bausparer abgewälzt, welche die Bausparkasse aufgrund einer eigenen gesetzlichen Verpflichtung zu erbringen hat“, erläuterten die Karlsruher Richter ihr Urteil.

„Bausparer müssen in der Ansparphase bereits hinnehmen, dass ihre Spareinlagen bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Bausparvertrags nur vergleichsweise niedrig verzinst werden“, teilte der BGH mit. Außerdem könnten Bausparkassen bei Abschluss des Bausparvertrags von den Bausparern eine Abschlussgebühr verlangen.