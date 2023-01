Alexander Badle war Hessens bekanntester Staatsanwalt. Dann wurde der Jurist verhaftet, weil er womöglich selbst korrupt war. Der Prozess gegen ihn beginnt spektakulär.

Die Affäre erschüttert seit Sommer 2020 die hessische Justiz. (Bild: dpa) Alexander Badle (Archiv)

Frankfurt Es ist Punkt zehn Uhr als Alexander Badle am Freitagmorgen den Saal acht im Landgericht Frankfurt betritt. Ein Justizwachtmeister nimmt ihm die Handschellen ab. Badle, schwarzer Rollkragenpullover, dunkelgraue Stoffhose, Kurzhaarfrisur, plaudert lächelnd mit einem seiner beiden Verteidiger. Einen Blick in den mit mehr als 50 Zuschauern voll besetzten Saal vermeidet der 55-Jährige aber konsequent. Dann nimmt Badle Platz auf dem wuchtigen Lederstuhl, in dem der gut 1,70 Meter große, schmale Jurist etwas verloren wirkt.

