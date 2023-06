Der EuGH prüft das Fremdbesitzverbot von Kanzleien in Deutschland. Anwälte streiten erbittert darüber – und auch über die Frage, ob Verbraucher profitieren würden.

Finanzinvestoren dürfen sich derzeit in Deutschland nicht an Anwaltskanzleien beteiligen, im Ausland hingegen schon. (Foto: Photodisc/Getty Images) Justizia, Göttin des Rechts

Frankfurt Anwälte sind bisher in Deutschland so etwas wie Apotheker. Nur ein Apotheker darf eine Apotheke führen, ein Optiker dagegen kann sein Geschäft auch an einen Investor verkaufen und sich von diesem anstellen lassen. Sollten Anwälte eher wie Optiker sein?

Der Bayerische Anwaltsgerichtshof (BayAGH) hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nun einen Fall vorgelegt, der Rechtsgeschichte schreiben könnte. Die bayerischen Richter wollen die fundamentale Frage klären lassen, ob das sogenannte Fremdbesitzverbot von Kanzleien in Deutschland gegen EU-Recht verstößt.

Käme der EuGH zu diesem Schluss, wäre das eine Revolution des deutschen Rechtsmarkts. Doch der Fall steckt voller Tücken.

Das steht für die Anwälte auf dem Spiel

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen