 Health-i Gewinner OnlineDoctor: Der schnelle Weg zum Hautarzt

Wie wäre es, wenn Sie bei einem Hautproblem die Expertise eines Hautarztes bekommen könnten, ohne das Haus zu verlassen? Nicht schlecht, oder? Als Europas führende Plattform für Teledermatologie macht OnlineDoctor genau das möglich – und erhielt dafür einen Health-i Award.

Dr. Philipp S. F. Wustrow und Dr. Max Tischler mit ihrem Health-i Award. (Foto: Dominik Butzmann) OnlineDoctor gewinnt in der Kategorie Unternehmen

Die Technologie des Unternehmens lässt sich zur Diagnostik, Wund- und Verlaufskontrolle sowie zur Triagierung von akuten Fällen einsetzen. Sowohl chronisch Erkrankte als auch akut betroffene Personen erhalten dadurch digital schnelle Hilfe und profitieren von der Verbindung aus persönlicher und digitaler Betreuung sowie einer Exklusivpartnerschaft mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen.

Mehr als 80.000 Menschen nahmen die Dienste der Plattform, die als digitales Medizinprodukt klassifiziert ist, bisher in Anspruch. Rund 650 Dermatolog:innen nutzen sie täglich. Patient:innen erhalten durchschnittlich innerhalb von sieben Stunden eine fachärztliche Einschätzung, deren Kosten schon mehr als 50 Krankenkassen übernehmen. „Nur in 15 Prozent der Fälle müssen sich die Patient:innen nach der digitalen Konsultation noch persönlich in einer Praxis vorstellen“, sagt Mitgründer Dr. Philipp S. F. Wustrow. „Einen Termin erhalten sie im Bedarfsfall innerhalb von fünf Tagen.“

Für diese Innovation wurde OnlineDoctor mit dem Health-i Award in der Kategorie „Unternehmen“ ausgezeichnet. Die Health-i Initiative von Handelsblatt und Techniker Krankenkasse kürt bereits seit 2016 digitale Innovationstreiber:innen aus dem Gesundheitsbereich.

