 Grußwort des Schirmherrn: Enormes Potenzial im Gesundheitswesen

Dr. Volker Wissing sieht die Möglichkeiten eines digitalisierten Gesundheitswesens noch lange nicht ausgeschöpft. Wie Patienten perspektivisch profitieren und welche Rolle Initiativen wie Health-i dabei spielen.

Der Brustkorb schmerzt, Schweiß bricht aus, das Atmen fällt schwer: Herzinfarkt! Es kommt auf rasches Handeln an, jede Minute zählt. Moderne Kommunikationstechnik auf Basis des 5G-Mobilfunkstandards hilft dabei. Sie macht es zum Beispiel möglich, dass Sanitäter per schnellem Video-Livestream mit dem Notarzt schon vor seinem Eintreffen verbunden sind. Der Arzt kann sich so ein erstes Bild vom Patienten machen und Anweisungen geben. Später im Rettungswagen übermittelt er die Vitaldaten und eine Diagnose in Echtzeit an das Krankenhaus, damit dort die optimale Behandlung vorbereitet werden kann. Das rettet Leben!

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr unterstützt Kommunen und Regionen dabei, solche innovativen 5G-Technologien zu testen und zu erproben. Wir wollen, dass die Chancen von Digitalisierung, Daten und Vernetzung im Gesundheitswesen genutzt werden: für Fortschritt bei Rettungsdienst und Telemedizin, bei Vorsorge und Behandlung, bei Medizintechnik und Prozessmanagement. Wir sind hier auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Das hat auch die Corona-Pandemie gezeigt. Einerseits kamen digitale Lösungen wie etwa Apps oder Videosprechstunden zum Einsatz und haben Vieles erleichtert. Andererseits wurde an vielen Stellen noch analog und behäbig gearbeitet, mitunter sogar mit Faxgerät. Es gibt im Gesundheitswesen also enormes Potenzial, das wir heben können und müssen.

Einen Beitrag dazu leistet die Health-i Initiative, für die ich gern die Schirmherrschaft übernommen habe. Mit dem Health-i Award gibt sie klugen Köpfen aus Gesundheit und Gesundheitswirtschaft sowie ihren starken Ideen eine Bühne. Junge Projekte, Start-ups und Unternehmen können dabei zeigen, wie sie sich die Zukunft der Gesundheitsversorgung vorstellen. Auch in diesem Jahr sind wieder vielfältige innovative Ansätze und Lösungen ins Rennen gegangen. Den Bewerberinnen und Bewerbern wünsche ich viel Glück und maximalen Erfolg. Und egal, wer am Ende vorne sein wird: Gewonnen haben schon jetzt alle, weil sie auf Fortschritt durch Digitalisierung setzen.

Dr. Volker Wissing MdB

Bundesminister für Digitales und Verkehr

Schirmherr

